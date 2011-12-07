Мэр Казани посетил ателье по пошиву одежды для особенных детей

Ильсур Метшин посетил ателье, занимающиеся пошивом одежды для особенных детей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете такое святое дело. Это дело даже бизнесом трудно назвать, потому что это ваш социальный подвиг. Мы с вами познакомились в рамках „Доброй Казани“. Я действительно мечтаю о том, чтобы город у нас был добрым во всем, чтобы было больше добрых, отзывчивых и предприимчивых людей. Вы в своем лице сочетаете все эти прекрасные качества», — сказал мэр столицы РТ.

Метшина познакомили с продукцией — слюнявчиками в виде ярких банданок и аккуратных шарфов, функциональные боди, толстовки и штаны, которые удобно надевать на «лежачих» детей, костюмов для детей с аутизмом с молнией сзади.

На сегодняшний день производительность ателье составляет 700 единиц одежды в месяц. Авторы проекта разработали уникальные модели одежды, которые будут удобны и адаптированы под физические возможности детей.

Напомним, спецпроект «GT Dress» получил поддержку от властей города — организации выделили муниципальное помещение на безвозмездной основе. Автором проекта выступает Далия Гайнанова, которая сама является мамой особенного ребенка — ее 11-летний сын страдает ДЦП.