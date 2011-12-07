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МФЦ Татарстана возобновили выдачу и замену ИНН, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Процедура замены ИНН необходима физическим лицам в случае смены фамилии, утраты или порчи документа.
Заявление на получение ИНН можно подать в любом МФЦ республики независимо от места проживания налогоплательщика. Срок оформления ИНН займет 7 рабочих дней.
Напомним, что в МФЦ РТ прием ведется по предварительной записи по телефону: +7 (843) 222-06-20 или на портале госуслуг.