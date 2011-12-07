Минниханов и Шаймиев приняли участие в церемонии памятного гашения марки в честь 100-летия ТАССР

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия со дня образования ТАССР, сообщает пресс-служба президента РТ.

«На марке изображены герб Татарстана, национальный орнамент, достопримечательности республики, а также достижения региона в сельскохозяйственной и промышленной отраслях», — уточняется в сообщении.

Юбилейная марка выпущена тиражом в 250 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно в почтовых отделениях «Почта России».