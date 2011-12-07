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Минуллина: Залог стабильности нашей республики заключается в руководстве

Республика стабильно справляется с кризисами благодаря команде, которая работает «в едином ключе».

Татарстан стабильно справляется с кризисами благодаря руководству, которое работает в «едином ключе». Об этом заявила глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Много кризисов мы уже пережили, и залог стабильности нашей республики заключается в том, что у нас есть руководство, преемственность власти, команда, которая работает в едином ключе», — сказала она.

Она также подчеркнула, что для грамотного развития республики большое значение имеет тесная взаимосвязь и взаимодействие между законодательной и исполнительной властью.

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