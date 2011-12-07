На татарстанского предпринимателя возбудили уголовное дело за за 2 млн долга по зарплате

На татарстанского предпринимателя возбудили уголовное дело за долги по зарплате перед 40 сотрудникам компании. Мужчина задолжал 2 млн рублей, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи Татарстана выяснили, что работникам компании ООО «Овощевод» долгое время задерживали заработную плату. По их предположению, выплаты не осуществлялись на протяжении восьми месяцев – еще с октября прошлого года. Долг по оплате труда 40 сотрудников превысил 2 млн рублей.

Сейчас на 52-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Обстоятельства выясняются.