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Надпись «ТАССР 100» появилась на GPS-карте Казани

Подобная инсталляция стала возможной благодаря участникам велопробега, посвященного 100-летию со дня основания ТАССР.

Сегодня в Казани состоялся велопробег, участники которого своим маршрутом нанесли на GPS-карту столицы Татарстана надпись «ТАССР 100», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участниками акции стали глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов, победитель конкурса «Учитель года России-2017» Алмаз Хамидуллин, первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев и директор центра маркетинга КГЭУ Рафаэль Аскаров и другие. В общей сложности в пробеге приняли участие 10 человек.

КВ
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