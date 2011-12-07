Надпись «ТАССР 100» появилась на GPS-карте Казани

Сегодня в Казани состоялся велопробег, участники которого своим маршрутом нанесли на GPS-карту столицы Татарстана надпись «ТАССР 100», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участниками акции стали глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов, победитель конкурса «Учитель года России-2017» Алмаз Хамидуллин, первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев и директор центра маркетинга КГЭУ Рафаэль Аскаров и другие. В общей сложности в пробеге приняли участие 10 человек.