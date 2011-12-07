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Общественный транспорт Казани выйдет на свои маршруты в полном составе

Увеличение пассажиропотока начнется с 1 июня.

С 1 июня в столице Татарстана на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Комитет по транспорту сообщает, что перевозки будут осуществляться с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни. Перчаточно-масочный режим в салонах общественного транспорта сохранится.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что перевозчики просили сократить количество автобусов на маршрутах города, поскольку основанием такого обращения послужило снижение пассажиропотока на 20%. В апреле в связи с возобновлением работ некоторых системообразующих предприятий количество единиц подвижного состава начали увеличивать.

КВ
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