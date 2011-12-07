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ПФР предупредил о фейковых сайтах по выплатам детских пособий

В период массовой подачи заявлений на получение детских пособий в формате онлайн, мошенниками созданы десятки фейковых интернет сайтов, на которых, якобы принимаются и обрабатываются эти заявления.

Напомним, по предварительным данным примерно 136 тысяч татарстанских детей до 3 лет смогут получить ежемесячные «путинские» выплаты в размере 5 тысяч рублей, и более 640 тысяч детей от 3 до 16 лет — единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Всего на это из федерального бюджета для Татарстана выделено около 8,5 миллиардов рублей.

На сегодняшний день осуществлены выплаты 114 тысячам детей до трех лет. Общая сумма выплат составила 1 миллиард 117 миллионов рублей. Выплаты детям с 3-х до 16 лет начнутся с 1 июня.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг, а так же лично в МФЦ.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ просит всех, кто подает заявления на выплаты, быть предельно внимательными. Дело в том, что фейковые сайты имеют похожие адреса и дизайн с сайтом госуслуг. Чтобы не стать жертвой мошенников заполнять заявления необходимо только на официальном сайте gosuslugi.ru.

КВ
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