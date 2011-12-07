Рафаэль Хакимов: Москва угрожала, что перекроет границы и нефтяную трубу. Но ведь у нее два конца

- Рафаэль Сибгатович, какие ключевые события в жизни Татарстана вы можете выделить на столетнем отрезке истории?

- Сам факт создания автономной республики - это исторический момент, так как для татар было важно восстановить государственность. В первые годы у республики было много прав, но с 1929 года, когда Сталин начинает закручивать гайки, они постепенно упраздняются: наступает унификация и в предвоенные годы республики с областями становятся равными по статусу. Но было экономическое развитие. До войны создавались предприятия, во время войны было эвакуировано много заводов, формируются гиганты авиационной промышленности.

В послевоенные годы ситуация была непростой - еще в 1944 году появляется постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», которым вводился запрет на изучение истории Золотой Орды. Думаю, это связано с тем, что Татарстан и татары активно себя показали как в тылу, так и на фронте. Возможно, Сталин опасался, что Татарстан затребует союзный статус.

В послевоенные годы пошел рост и уровня образования, и экономики. С обнаружением нефти вообще связана целая эпоха - строительство новых городов, правда, республике от этих запасов недр доставалось очень немногое. Нефть за собой стимулировала развитие химической промышленности.

Следующий этап - эпопея с КАМАЗом. В ТАССР было много высших учебных заведений, а следовательно, много кадров, существовала база для больших проектов. К 1990-м годам мы подошли не только сырьевой, но и индустриальной республикой.

Без союзного статуса, но с новым шрифтом

- Почему советская власть воспротивилась идее штата Идель-Урал?

- Штат был по своей сути не коммунистической, скорее социал-демократической идеей. А в центре сидели большевики, которые отстаивали свое, поэтому Мулланур Вахитов предложил в пику штату Идель-Урал вариант с татаро-башкирской республикой.

- Как вы считаете, Татарстан мог мощно развиваться, если бы власть в итоге реализовала совместный вариант?

- Конечно мог! В Башкортостане сегодня татар больше, чем башкир. Уфа исторически была татарским городом, и запад РБ - сплошь территория расселения татар. Но перспектива создания столь мощной республики напугала большевиков.

- На протяжении 1920 - 1930-х годов поднимались ли разговоры о получении ТАССР союзного статуса?

- Да, и при создании СССР, и в 1936 году. В момент создания новой советской Конституции обращения от республики были, однако эту инициативу быстро задушили. Одним из аргументов было то, что у ТАССР нет внешних границ. Слухи разные, якобы Сталин писал: «Не видать татарам союзного статуса как своих ушей», но доказательств в архивах пока не найдено. Были и слухи о том, что он хотел выселить татар на территорию Тувы. Повторюсь, документов об этом нет.

- Достаточно острый вопрос - латинизация, а затем и кириллизация языков народов СССР. Чуть больше 10 лет татары писали на латинице, потом шрифт резко меняют. С чем связаны такие процессы?

- На протяжении 1920-х годов популярной была идея о близости всемирной революции, к этому надо готовиться, и одним из результатов мог стать всеобщий переход на латиницу. В 1930-е годы стало понятно, что мировой революцией уже и близко не пахнет, а сталинская национальная политика переходит в стадию русификации. Татарская интеллигенция выступала против таких перемен. Почему? Татары, если брать тот период, были самым грамотным народом среди тюрков, и смена шрифта попросту отрезала для молодежи возможность читать дореволюционные издания.

- Насколько бурным оказался экономический рост республики во второй половине ХХ века?

- Тогда экономический потенциал ТАССР был сопоставим с тремя союзными республиками - странами Балтии. К таким данным мы с экспертами пришли после перестройки, когда объявляли суверенитет и нужно было экономическое обоснование - проводили анализ.

Татарстан осилил полномочия

- Если говорить о 1990-х годах, почему Татарстан смог дойти до стадии заключения договора с федеральным центром о широких полномочиях, а другие национальные субъекты - нет?

- Изначально республика была инициатором этого процесса. Башкортостан всегда шел с нами в связке - под копирку. Доходило до того, что у нас в каком-то документе была грамматическая ошибка, а башкиры ее повторили. Мы прошли через три года тяжелых переговоров с Москвой. Например, я летал на протяжении месяца в столицу как на работу: утром туда - вечером обратно. Остальные регионы наблюдали: что у нас из этого получится. Хотя изначально мы предлагали выступить единой командой - к этому процессу подключились 10 субъектов: республики, некоторые области, например Свердловская. Но как началось давление, то многие отпали, а для нас этот вопрос был принципиальным.

- Лично вы не боялись давления?

- Это была моя работа. Да, не самые приятные ощущения - на переговорах откровенно запугивали. В какие-то дни было непонятно, сегодня мы поедем домой или куда-то еще. Со стороны Кремля процесс переговоров возглавлял Ельцин, но непосредственно работали его советники.

- Если вспомнить референдум 1992 года, срыв голосования в 1993-м, не было опасений, что федеральный центр может предложить силовой сценарий?

- Конечно были, и прямо говорили, что могут ввести войска. Но этого не произошло по нескольким причинам. На тот момент у федерального центра свои дела шли неважно и ему попросту было не до нас. Москва угрожала, что перекроет границы и нефтяную трубу. Но ведь у нее два конца. Более того, все трубы шли с востока на запад через Татарстан. Для нас получилось удачно, для Москвы - не очень. Блокируя нас, она блокировала бы себя.

- На чем вы основывались, разрабатывая договор о разграничении полномочий с Москвой?

- Мы посмотрели международный опыт, например договоры между США и Пуэрто-Рико. Были хорошие наработки в проекте Союзного договора 1991 года. Рассмотрели документы, начался рабочий процесс. Борьба шла едва ли не вокруг каждого слова. Доходило до того, что я говорил: «В этом предложении, с точки зрения синтаксиса русского языка, написано неверно, давайте исправим». - «Нет, ничего трогать не станем, мы договорились». Над текстом Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между РТ и РФ работала целая команда, а итоговый документ набирали на моем компьютере.

- На волне создания Союзного государства Беларуси и России Татарстан не изъявлял желания стать третьим участником?

- Такие разговоры были, но не очень активные. Во-первых, политическая ситуация была другой. Во-вторых, фактически мы получили все что хотели. Когда заключили первый договор, то в Москве сказали: «Вы взяли полномочия, теперь живите как хотите». Надеялись, что мы это не осилим, но мы справились. Здесь большую роль сыграли кадры.

«В России победу на выборах определяют четыре субъекта»

- Важной вехой на столетнем отрезке стало тысячелетие Казани. Сложно было обосновать дату?

- Мы собрали международную команду авторитетных историков, археологов. Московские ученые целый сезон сидели с нами в раскопах в кремле. В итоге, когда дошли до материка, то было видно, что это слой Х века. И Москва признала факт научным открытием. У Казани нет, как у Санкт-Петербурга, письменных источников о дате основания города, поэтому основой исследований стали археологические данные. Помогла чешская монетка - ее мы нашли недалеко от нынешнего Президентского дворца, со стороны Казанки. Подчеркну, это не единственное доказательство: находили дерево, керамику, но их анализ дает разброс в 50 - 100 лет. У монеты более четкая датировка.

- А как удалось получить деньги от Москвы? В условиях конца 1990-х годов столь крупные инвестиции в конкретный город - небывалый случай...

- Искусство переговоров. Мы воспользовались тем, что российский Президент готовился к выборам. В России победу определяют четыре субъекта: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Своим согласием центр получал голоса сразу двух регионов, ведь башкиры ориентируются на нас.

- Поговорим о современности. Так ли необходимы правки в российскую Конституцию?

- В последнее десятилетие Конституция уже не имеет такого значения, как это было в 1990-е. Вертикаль власти задавила. Например, мы судились по вопросу статуса татарского языка, и Конституционный суд сказал: «Мы примем такое решение, какое нам укажут». Сейчас важнее вопрос не Конституции, а денег, поступлений в бюджет.

- В перспективе перераспределение финансовых потоков в пользу субъектов возможно?

- Это неизбежно. Федерализм - это огромный плюс для регионов в задействовании своих ресурсов. Обратите внимание, ведь многие развитые страны мира федеративные по своему устройству. Или Япония - унитарное государство, но дает широкие полномочия префектурам. А у нас всем нужно ездить в Москву, выбивать деньги. Федеративные отношения в какой-то степени остались только у Татарстана.