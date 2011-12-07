С чего начинался Татарстан

Многие не знают, что сначала была попытка создания татаро-башкирской республики. Для Татарстана создать собственную республику было особенно важно. Поэтому была образована специальная комиссия, которая решала основные моменты по созданию ТАССР. В состав комиссии вошли Лев Каменев, Евгений Преображенский, а также татарские революционеры Мирсаид Султан-Галиев и Сахибгарей Саид-Галиев. Во главе комиссии стоял Иосиф Сталин.

На II Всероссийском съезде коммунистических организаций мусульманских народов Востока, проходившем с 22 ноября по 3 декабря 1919 года в Москве, было принято решение о создании Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республики, в которую входили Уфимская, Казанская губернии и прилегавшие к ним территории губерний с татаро-башкирским населением. Однако 13 декабря 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение, противоположное решению съезда: отменило Положение Наркомнаца о ТБССР. В то же время в решении политбюро указывалось, что необходимо «вопрос о Татарской республике обсуждать особо, если об этом поступит заявление со стороны коммунистов-татар».

24 февраля 1920 года состоялось заседание межведомственной административной комиссии по определению границ ТАССР при НКВД РСФСР, организованной по постановлению Политбюро ЦК РКП(б).

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» издан 27 мая 1920 года. 25 июня 1920 года была произведена передача полномочий Казанским губернским исполкомом Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Временному Революционному Комитету. В республике было создано 10 наркоматов: внутренних дел с управлением почт и телеграфов, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, земледелия, продовольствия, финансов, рабоче-крестьянской инспекции, Совет народного хозяйства с отделами труда и путей сообщения.