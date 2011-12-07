Татарстан получил «путинские» выплаты в размере 8,5 млрд рублей

Татарстан получил «путинские» выплаты детям в размере 8,5 млрд рублей. Об этом передает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

Сообщается, что в Татарстане на выплаты 5-10 тысяч рублей претендуют более 770 тысяч татарстанских детей. Многие из них уже получили деньги, остальным финансовую поддержку окажут с 1 июня этого года.

Глава регионального Пенсионного фонда Эдуард Вафин отметил, что дабы получить денежную помощь необходимо правильно заполнить заявление, в четком соответствии с документами в личном кабинете на портале госуслуг и никаких трудностей при заполнении электронной формы не возникнет. Также можно подать заявление через офисы в МФЦ, но сделать это нужно до 1 октября.