Татарстанская семья спаслась от смерти при помощи пожарных извещателей

Большой семье, состоящей из 6 человек (из них 3 несовершеннолетних) удалось собственными силами эвакуироваться во время пожара. Об этом информирует Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

ЧП случилось в ночь с 26-го на 27-е мая в их доме, расположенном в поселении Колкомерка Пестречинского района РТ. Избежать верной смерти получилось только благодаря срабатыванию пожарных извещателей. Громкий сигнал, издаваемый техническими средствами защиты, разбудил людей в момент возникновения задымления.

Сообщение о возгорании поступило в 3.01 утра. Огонь охватил сарай, а потом перекинулся на жилое строение. К месту происшествия немедленно выехала команда пожарных добровольцев.

В рамках социальной программы, по распоряжению Главы РТ, 26 июня прошлого года в этом доме были размещены 4 автономных пожарных извещателя. В ходе пожара включились 2 из них. Именно они и пробудили семейство ото сна. Все обитатели охваченного пламенем дома самостоятельно выбрались на улицу. Еще до прибытия огнеборцев.

Одержать победу над огнем удалось в 4 часа 13 минут.

Вследствие пожара сгорели жилое сооружение и надворные постройки на площади, превышающей 145 кв. м. Все здания были застрахованы. Предполагаемая причина трагедии — не соблюдение правил техэксплуатации электрического оборудования.