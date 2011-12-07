Татарстанским предпринимателям увеличили срок льготных микрозаймов до трех лет

По просьбам татарстанских предпринимателей в республике срок предоставления льготных «однопроцентных» микрозаймов увеличили до трех лет. Об этом передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее льготные кредиты под 1% годовых в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей Фонд поддержки предпринимательства выдавал на срок до двух лет. Сейчас по согласованию с главой республики Рустамом Миннихановым срок займа увеличен до трех лет.

Всего на получение льготных кредитов бизнесмены подали 179 заявок, большинство из которых находятся на рассмотрении. Такая ставка будет действовать первые полгода, далее в соответствии с экономической ситуацией ее пересмотрят.

Для оформления займа нужно направить документы с предоставлением всех справок, подтверждающих снижения оборотов компании, на портал «Фасттрек». Проконсультироваться по действующим в Татарстане мерам поддержки бизнеса можно по телефону: 8 (843) 524-90-90.