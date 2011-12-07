Центризбирком пока не принимает заявки на всеобщее онлайн-голосование по Конституции РФ

Российским регионам будет предложено отправлять официальные заявки в Центризбирком на организацию электронного голосования по закону о поправке к главному документу страны лишь после оглашения окончательной даты референдума. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

«Пока никто официально не подавал заявки — еще не назначен день голосования», — рассказала Памфилова.

Также чиновница подчеркнула, что ЦИК не приняла во внимание представленную в марте заявку Москвы на осуществление интернет-голосования. И обращение уже устарело. Теперь Москва будет вынуждена направлять соответствующий документ во второй раз.