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Центризбирком пока не принимает заявки на всеобщее онлайн-голосование по Конституции РФ

Прием стартует после принятия окончательного решения по дню проведения масштабного мероприятия.

Российским регионам будет предложено отправлять официальные заявки в Центризбирком на организацию электронного голосования по закону о поправке к главному документу страны лишь после оглашения окончательной даты референдума. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

«Пока никто официально не подавал заявки — еще не назначен день голосования», — рассказала Памфилова.

Также чиновница подчеркнула, что ЦИК не приняла во внимание представленную в марте заявку Москвы на осуществление интернет-голосования. И обращение уже устарело. Теперь Москва будет вынуждена направлять соответствующий документ во второй раз.

КВ
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