В Казанском хосписе состоится День памяти

Завтра, 28 мая, в Казанском хосписе пройдет традиционный День Памяти. Он посвящен детям, ушедшим из жизни от тяжелых онкологических заболеваний. Впервые День Памяти пройдет в онлайн формате. Родителей пригласят в Zoom-конференцию.

Сотрудники хосписа на воздушных шарах написали имена умерших детей и выпустили их в небо. Видеозапись этого трогательного события будет показана завтра во время видеоконференции. Также все участники онлайн встречи смогут увидеть деревья, посаженные у хосписа в память о детях.

В Дне памяти примут участие председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, его заместитель Ольга Мишутина, главный врач Галия Хисамова, представители духовенства. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой.