В Татарстане стартует новое онлайн-шоу и конкурс исполнителей «Татарстар»

В Татарстане с 27 мая стартует новое онлайн-шоу и конкурс исполнителей «Татарстар».

Участвовать в конкурсе могут любые желающие. Для этого достаточно записать видео с исполнением песни на любом языке и опубликовать его в соцсетях до 1 июня.

За неделю жюри отберет лучшие работы и решит, кто из участников пройдет в полуфинал и финал. Победитель получит профессиональную съемку видеоклипа и его продвижение в соцсетях.

В состав жюри вошли: народная артистка РФ и РТ, профессор КазГИК Винера Ганеева, солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, организатор крупных онлайн-проектов продюсер Динар Нигматзянов и популярный ведущий и МС «Курай MegaDance» Газинур Файзуллин.

Первый выпуск онлайн-шоу можно посмотреть сегодня, 27 мая в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках»: tps://vk.com/video-195020391_456239158 и https://ok.ru/live/1630517075609.

Ожидаются еще два отборочных выпуска (31 мая и 3 июня), полуфинал (7 июня) и финал (10 июня).

В каждом выпуске состав жюри будет меняться.