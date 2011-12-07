Ведущие научные школы: республике есть чем гордиться

Ведущие научные школы, определившие векторы развития экономики Татарстана и дня сегодняшнего, начали складываться в нашей республике еще в начале XIX столетия. Наибольшую известность и практическое применение в народном хозяйстве получили казанская школа химиков и казанская школа математиков.

Современная сеть крупных нефтеперерабатывающих заводов Республики Татарстан, таких как ТАНЕКО, мощные химико-технологические комплексы в Нижнекамске, составляющих основу экономики республики, получили для своей работы важные научные разработки в этих сферах промышленности благодаря трудам специалистов и ученых - воспитанников этих школ.

В учебники вошли открытия и научные труды таких знаменитых химиков, как академик Александр Бутлеров и академик Николай Зинин. Так, например, Александр Бутлеров, уроженец Казанской губернии, разработал основополагающую теорию химического строения вещества. А работы основателя казанской химической школы Николая Зинина послужили научной основой для создания промышленности синтетических красителей, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов, душистых веществ.

Кроме того, в Казани работала и блестящая плеяда русских органиков, о которых еще Дмитрий Менделеев писал, что именно им отечественная химия обязана своим самостоятельным существованием.

На протяжении многих лет казанскую химическую школу возглавлял академик, дважды лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда А.Е.Арбузов (1877 - 1968 гг.), один из крупнейших в стране исследователей в области фосфорорганических соединений, внесший огромный вклад в развитие химической науки в России.

Продолжая традиции казанской химической школы, сейчас в Татарстане активно развиваются научные направления исследований в таких областях, как химия наноматериалов, супрамолекулярная химия. А учитывая специализацию Татарстана на добыче нефти, научные центры республики продолжают исследование химии природных соединений, химии и геохимии нефти.

Авиационные заводы Татарстана, сосредоточенные в Казани, также используют результаты исследований наших ученых в сфере сверхпроводящих свойств материалов, сильно коррелированных электронных систем, в том числе систем, сочетающих в себе сверхпроводимость и магнетизм.

Мировую известность приобрели в наши дни казанские физики и механики. Физико-технический институт много лет возглавлял крупный ученый, доктор наук X.М.Муштари. Под его руководством сложилась научная школа по теории тонких оболочек, которые являются составной частью многих современных конструкций (фюзеляж самолета, корпус судна, стенки нефтяного резервуара).

Продолжается изучение явления парамагнитного резонанса, открытого академиком Е.К.Завойским. Родиной открытия является Казань, где в лаборатории Казанского университета Завойский впервые в мире наблюдал это явление в 1944 году.

Казанская школа математиков также сложилась еще в XIX столетии. Наиболее ярким ее представителем явился Н.И.Лобачевский, великий геометр, создатель неевклидовой геометрии, на полвека опередивший открытия в области теории пространства.

Продолжая традиции ректора Императорского Казанского университета Николая Лобачевского, ученые республики вносят свой вклад в развитие точных наук. В Казани сложился один из мировых математических центров, руководителем его был в свое время выдающийся алгебраист, член-корреспондент АН СССР Н.Г.Чеботарев (1894 - 1947 гг.). Профессора В.В.Морозов, Б.Л.Лаптев, А.П.Норден, Б.М.Гагаев, М.Т.Нужин внесли большой вклад в развитие математики. Имена этих ученых тоже стали хрестоматийными. Татарстанцы старшего поколения помнят их и как авторов классических советских учебников математики, алгебры.

Откликаясь на вызовы современности, в Республике Татарстан в 2009 году был открыт ИТ-парк. Основная цель его создания - ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей, производство новых видов наукоемкой продукции на основе научного, образовательного и производственного потенциала республики.

Так что, как отмечает президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов, традиции академических школ достойно продолжаются учеными XX века. «Уместно вспомнить открытие казанским физиком Е.К.Завойским в 1944 г. явления парамагнитного резонанса, исследования С.А.Альтшулера, заложившего основы квантовой акустики. Была создана лаборатория ядерной физики, начала интенсивно развиваться молекулярная физика, возникла радиофизика, а также стала формироваться школа оптики и спектроскопии. Благодаря работам А.Е.Арбузова и Б.А.Арбузова казанская школа химиков превратилась в крупнейший центр исследования фосфорорганических соединений», - подчеркивает глава АН РТ.

В завершение этого краткого экскурса в историю научных достижений Республики Татарстан стоит отметить, что во всех этих приоритетных направлениях своих научных исследований татарстанские ученые продолжают занимать лидирующие позиции. Казанская академическая наука благодаря своим успехам по праву является центром притяжения ведущих достижений современности, признанных российским и мировым научным сообществом.