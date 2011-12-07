Вернувшиеся вахтовики разбили стекла входной двери, попытавшись сбежать с обсервации из «Ливадии»

Из татарстанского санатория «Ливадия» попыталась сбежать находившиеся на обсервации амурские вахтовики. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщает агентство, на обязательной изоляции в санатории находились 170 сотрудников вахтовых служб, прибывших из Талакана Амурской области. Мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, разбили кнопку экстренного вызова и стали собираться у выхода.

Путь из здания им преградили росгвардейцы. Они попросили вернуться в свои комнаты, но вахтовики начали вести себя неадекватно, дебоширя и разбивая стекла входной двери. В результате инцидента восемь человек доставили в отдел полиции, после чего составили протоколы за мелкое хулиганство.