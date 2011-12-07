Юбилей ТАССР: штрихи к историческому портрету

26 — 27 сентября 1920 года состоялся I Учредительный съезд Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов АТССР. В ходе его работы избран Президиум Татарского Центрального Исполнительного Комитета (ТатЦИКа) и сформировано первое правительство — Совет народных комиссаров Татреспублики. Первым председателем Президиума ЦИК АТССР стал Бурхан Мансуров.

16 февраля 1930 года принято постановление ЦИК и СНК АТССР «О ликвидации в Татарии кулачества как класса». Форсированными темпами создаются коллективные хозяйства на территории республики. К осени 1930 года в колхозы объединились 62% хозяйств.

25 июня 1931 года — отправная точка в истории большой энергетики Татарстана. В этот день председателем управления Государственного всесоюзного объединения энергетического хозяйства «Энергоцентр» Г. М. Кржижановским был подписан приказ № 267 о создании районного управления государственных электрических станций АТССР «Татэнерго». Было утверждено временное положение о РУ «Татэнерго».

1931 год — на базе экономического факультета КГУ имени В.И.Ульянова-Ленина создан Казанский государственный финансово-экономический институт.

В этом же году основан Казанский авиамоторный комбинат (завод) № 124 (будущее Казанское моторостроительное производственное объединение).

6 ноября 1933 года — дата образования театра им. К.Тинчурина. Он был создан по призыву первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников и личной инициативе Карима Тинчурина как передвижной филиал Татарского государственного академического театра.

25 — 29 июля 1934 года в Казани проходил I Всетатарстанский съезд писателей, на котором был избран первый состав правления Союза писателей Татарстана.

1937 год учрежден Верховный Совет ТАССР, который, по Конституции республики 1937 года, являлся высшим органом государственной власти. Республика с этого года стала называться ТАССР.

5 мая 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета ТАССР «О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики».

Ноябрь 1941 года — начало сбора средств на постройку танковой колонны «Комсомолец Татарии».

Июль 1943 года — получена первая промышленная нефть в Шугуровском и Бавлинском районах ТАССР.

25 июля 1948 года — открытие Ромашкинского месторождения нефти.

Август 1954 года — в Казани проложены первые километры газопровода для газификации города.

27 февраля 1955 года состоялась первая телевизионная передача любительского телецентра в Казани.

1957 год — начало эксплуатации нового Казанского речного порта.

1960 год — начало строительства «Нижнекамскнефтехима».

1962 год — открытие в селе Болгар музея, экспонаты которого освещают историю и материальную культуру древнего Болгара (ныне — Болгарский государственный историко-архитектурный заповедник).

13 июля 1963 года получена первая продукция Казанского завода органического синтеза.

22 сентября 1966 года — поселок Нижнекамский получил статус города, дата считается днем рождения Нижнекамска.

13 декабря 1969 года — начало строительства комплекса заводов КАМАЗа.

24 июня 1970 года ТАССР награждается орденом Октябрьской революции.

16 февраля 1976 года сошел с конвейера первый грузовик «КАМАЗ».

16 ноября 1979 года в Казани родился миллионный житель столицы Татарстана.

30 августа 1990 года — подписана Декларация о государственном суверенитете Татарстана.

12 июня 1991 года Минтимер Шаймиев избран Президентом Татарстана.

Март 1992 года — проведение референдума о суверенитете Татарстана.

6 ноября 1992 года — принята новая Конституция РТ.

15 февраля 1994 года — подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ».

24 июня 2005 года — открытие мечети Кул Шариф в Казанском кремле.

27 августа 2005 года — открытие в рамках 1000-летия Казани первого участка Казанского метрополитена.

25 марта 2010 года в должность Президента РТ вступил Рустам Минниханов.

6 — 17 июля 2013 года в Казани прошла XXVII Всемирная летняя Универсиада.

24 июля — 9 августа 2015 года в Казани состоялся чемпионат мира по водным видам спорта.

16 июня — 6 июля 2018 года столица Татарстана приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу, прошедшего в России.

22 — 27 августа 2019 года Казань провела 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству.