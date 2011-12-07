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Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ

Вице-премьер России считает, что на время проведение экзамена необходимо уделить особое внимание рекомендациям Роспотребнадзора.

После стрельбы в казанской гимназии вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ.

В ходе совещании с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ, она подчеркнула необходимость безопасности проведения экзаменов для школьников и проверяющих.

«Также на время проведение экзамена необходимо уделить особое внимание рекомендациям Роспотребнадзора», — добавила Голикова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что рекордные 35 тысяч выпускников сдали ОГЭ по русскому языку.

КВ
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