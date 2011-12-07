Песков призвал не торопиться с выводами о причинах стрельбы в казанской гимназии №175

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина ненадлежащей охране школы в Казани.

По словам Пескова, только после проведённого судебного разбирательства можно возлагать ответственность, поэтому призвал не торопиться с выводами о причинах трагедии. Песков напомнил, что расследование еще не завершено.

Также в СК РФ отметили, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии.

«В СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства. Необходимо подчеркнуть, что он не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной в гимназии № 175».