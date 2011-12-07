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Светлана Петренко: «Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии школы № 175»

Представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о неправильной интерпретации слов Бастрыкина в СМИ.

«В СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия» — прокомментировала ситуацию официальный представитель СК РФ Светлана Петренко журналистам.

Она отметила, что фраза о вине родителей в несоблюдении безопасности школы была вырвана из контекста. СМИ взяли только первую часть выступления Бастрыкина, где он озвучил часть разговора с директором школы, которая ссылалась на нежелание родителей платить за охрану учреждения.

«Необходимо подчеркнуть, что он не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии» — Светлана Петренко.

КВ
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