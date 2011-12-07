Малькевич: Вслед за поправками в Конституцию последует огромное количество законов и правовых актов

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич проголосовал в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

Свой голос Малькевич оставил на избирательном участке № 42 в КАИ.

«Огромное количество законов и нормативных актов вслед за поправками в Конституцию последует, развивая наши права, которые будут защищены», — рассказал он.

Малькевич также отметил уровень организации работы УИК: перед голосованием каждому участнику выдают набор средств индивидуальной защиты и ручку, также проводится регулярная дезинфекция помещений.

Александр Малькевич прибыл в столицу Татарстана для участия в заседании экспертного клуба «Волга», в ходе которого обсудят ход общественного голосования.