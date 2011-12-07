Шайхразиев: В обновленной Конституции РФ делается акцент на национальные республики, языки и обучение

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ИА «Татар-информ».

«В то же время, когда мы говорим о содержательной части предложенного варианта обновления Конституции РФ, мы прекрасно понимаем, что там делается акцент на национальные республики, языки, обучение. Очень важными предложения являются с точки зрения пенсионного обеспечения, молодежи, отдыха, работы», — рассказал Шайхразиев.

Он также отметил, что в Татарстане бюллетень напечатан на двух языках — русском и татарском.

Напомним, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию россияне могут до 1 июля.