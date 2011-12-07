Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Прощание с известным казанским архитектором Фаридой Забировой состоится в мечети имени Марджани

Известный казанский архитектор и реставратор скончалась сегодня на 68-м году жизни.

Прощание с председателем татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фаридой Забировой состоится завтра, 28 июня в мечети имени Марджани. Начало церемонии в 12.00, сообщил городской активист, руководитель Музея чак-чака Дмитрий Полосин.

В 12.30 будет прочитан джаназа-намаз.

Фариду Забирову похоронят на Ново-Татарском кладбище.

Напомним, известный казанский архитектор и реставратор скончалась на 68-м году жизни.

КВ
Лента новостей