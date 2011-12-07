Прощание с известным казанским архитектором Фаридой Забировой состоится в мечети имени Марджани

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Прощание с председателем татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фаридой Забировой состоится завтра, 28 июня в мечети имени Марджани. Начало церемонии в 12.00, сообщил городской активист, руководитель Музея чак-чака Дмитрий Полосин.
В 12.30 будет прочитан джаназа-намаз.
Фариду Забирову похоронят на Ново-Татарском кладбище.
Напомним, известный казанский архитектор и реставратор скончалась на 68-м году жизни.