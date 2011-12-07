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Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске занятий по хатха-йоге

Тренировки начнутся завтра в 7:00 рядом с воркаут-зоной бульвара «Белые цветы — Ак чәчәкләр».

На своем официальном Instagram-аккаунте Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске занятий по йоге.

Известно, что занятия по хатха-йоге начнутся завтра в 7:00 на зеленой площадке рядом с воркаут-зоной бульвара «Белые цветы — Ак чәчәкләр». Занятия будут проходить по вторникам и четвергам.

Прийти на занятия организаторы попросили сразу в удобной одежде, принеся с собой коврик. Проходить тренировки будут в группе до 10 человек. Чтобы записаться хатха-йогу, нужно заранее написать преподавателю в личный Instagram-аккаунт.

Занятия подойдут для людей с любым уровнем подготовки. «Стоимость участия — любая комфортная сумма», заключили в сообщении. 

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