Электронный браслет подал сигналы о «побеге» экс-замглавы МЧС РТ из-под домашнего ареста

Электронный браслет подал сигналы о выходах за разрешенный радиус экс-замглавы МЧС РТ Ильхама Насибуллина, который находится под домашним арестом. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, ФСИН обратились в Приволжский суд за разъяснениями условий домашнего ареста Насибуллина.

В ведомстве утверждают, что его электронный браслет несколько раз уведомлял о том, что Насибуллин покидал пределы разрешенного радиуса. Однако обвиняемый не выходил за территорию своего домовладения.

Аналогичная ситуация возникла и у другого заключенного под домашний арест по «делу экс-замглавы МЧС» Ленура Заннатуллина.

Напомним, Насибуллин арестован по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей.