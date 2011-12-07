Электронный браслет подал сигналы о «побеге» экс-замглавы МЧС РТ из-под домашнего ареста

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Электронный браслет подал сигналы о выходах за разрешенный радиус экс-замглавы МЧС РТ Ильхама Насибуллина, который находится под домашним арестом. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
По информации агентства, ФСИН обратились в Приволжский суд за разъяснениями условий домашнего ареста Насибуллина.
В ведомстве утверждают, что его электронный браслет несколько раз уведомлял о том, что Насибуллин покидал пределы разрешенного радиуса. Однако обвиняемый не выходил за территорию своего домовладения.
Аналогичная ситуация возникла и у другого заключенного под домашний арест по «делу экс-замглавы МЧС» Ленура Заннатуллина.
Напомним, Насибуллин арестован по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей.