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Казанские самозанятые получат до 100 тысяч рублей в рамках конкурса грантовой поддержки

Общая сумма грантовой поддержки казанских самозанятых составит 4,5 млн рублей.

В столице Татарстана в рамках конкурса грантовой поддержки 46 самозанятых получат помощь от государства на совокупную сумму свыше 4,5 млн рублей. Каждый из них получит до 100 тысяч рублей.

Об этом рассказал в ходе делового понедельника председатель Комитета экономического развития исполкома города Артур Валиахметов.

В конкурсе принимали участие самозанятые, зарегистрировавшие свой статус не менее трех месяцев назад и уплатившие налог на свой профессиональный доход на сумму не менее 5 тыс рублей. При этом Артур Валиахметов отметил, что все вместе победители выплатили налогов на сумму почти 2 млн рублей.

КВ
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