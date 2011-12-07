Казанские самозанятые получат до 100 тысяч рублей в рамках конкурса грантовой поддержки

В столице Татарстана в рамках конкурса грантовой поддержки 46 самозанятых получат помощь от государства на совокупную сумму свыше 4,5 млн рублей. Каждый из них получит до 100 тысяч рублей.

Об этом рассказал в ходе делового понедельника председатель Комитета экономического развития исполкома города Артур Валиахметов.

В конкурсе принимали участие самозанятые, зарегистрировавшие свой статус не менее трех месяцев назад и уплатившие налог на свой профессиональный доход на сумму не менее 5 тыс рублей. При этом Артур Валиахметов отметил, что все вместе победители выплатили налогов на сумму почти 2 млн рублей.