Казанский метрополитен вошел в топ-3 рейтинга российского метрополитена

Казанский метрополитен занял второе место в рейтинге комфортности и доступности метро в городах России, сообщило Общероссийское объединение пассажиров.

Всего в рейтинг вошли семь российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург и Новосибирск.

Оценка проводилась на основе ряда критериев: доступность, способы оплаты поездки, легкость ориентации в «подземке» и стоимость проезда.

Самыми дорогими метрополитенами оказались московский (57 рублей) и питерский (55 рублей). В Самаре и Екатеринбурге проезд стоит 32 рубля. Отмечается, что в Екатеринбурге владельцам транспортных карт не предусмотрено никаких скидок. На пятом месте по цене проезда оказалась Казань (30 рублей). Самое дешевое метро — нижегородское (28 рублей) и новосибирское (25 рублей).

Больше всего льгот на проезд предоставляет московский метрополитен. Жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Новосибирска могут воспользоваться четырьмя льготами. Казань и Екатеринбург предоставляют три льготы на проезд.

Больше всего вариантов оплаты проезда на метро в Москве — семь способов (карта «Тройка», бесконтактная оплата банковской картой, брелком, автомат на одну поездку, единая карта, мобильный билет, Apple Pay и Google Pay). Далее идет Новосибирск — пять способов (жетоном, транспортной картой, бесконтактной оплатой банковской картой, Apple Pay или Google Pay). В Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре — три способа (жетон, транспортная и банковская карты).

По доступности для инвалидов и комфорту лидером стала Москва. На втором и третьем месте оказались Казань и Самара.

Во всех городах, кроме Самары и Екатеринбурга, в метро есть Wi-Fi.

Чаще всего поезда ходят в московском метрополитене (с интервалом 2,5 минуты). Пассажирам питерского и новосибирского метрополитена поезда ждать 4 минуты, казанского — 8 минут, во всех остальных городах — 10 минут.

По итогам рейтинга на первом месте оказался московский метрополитен, на втором — казанский, на третьем — самарский. За ними идут нижегородский, новосибирский, екатеринбургский и питерский метрополитены.