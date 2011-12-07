Министр просвещения РФ: Осенью школьников ожидает диагностика знаний

На брифинге в Доме Правительства РФ министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что осенью из-за вынужденного пребывания дома, вызванного пандемией коронавируса, всех российских школьников ожидает диагностика знаний.

Кравцов пояснил, что такая проверка знаний необходима для выявления дефицита в знаниях и оказания соответствующей методической помощи. Оценка за нее ставиться не будет. Учиться же школьники в новом учебном году будут в традиционном режиме, вводить дистанционное обучение не планируется.

Также министр отметил, что с 1 сентября классными руководителями будут получаться дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей.