Очередная партия автомобилей скорой помощи передана больницам Татарстана

Все автомобили оснащены современным оборудованием, предназначенным для оказания экстренной медицинской помощи, проведения интенсивной терапии, мониторинга состояния пациента во время транспортировки.

Напомним, месяц назад медучреждения республики получили 24 автомобиля скорой помощи, которые были направлены в районы Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, за два года татарстанским больницам были переданы 291 автомобиль скорой помощи, приобретенные за счет республиканского бюджета. Также поступило 29 автомобилей, приобретенных за счет федерального бюджета. Ожидается прибытие еще 17 карет скорой помощи.