Оплатить имущественные налоги возможно уже сегодня

Уплата налогов должна происходить не ранее дня получения соответствующего налогового уведомления, которое налоговый орган обязан отправить не позже 30 дней до сроков выплаты.

Существует возможность досрочной уплаты налога. Для этого граждане могут воспользоваться единым налоговым платежом — аналогом электронного кошелька, на который можно перевести деньги на уплату ряда налогов, включая имущественный, земельный и транспортный.

Платеж переводится добровольно, в первую очередь, он используется для уплаты существующих долгов по налогам, либо идет на уплату будущих налогов с наступлением срока их уплаты.

Воспользоваться услугами единого налогового платежа можно посредством сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через личный кабинет налогоплательщика. При этом достаточно указать ФИО, ИНН налогоплательщика, а также сумму платежа, которую можно рассчитать с помощью налогового калькулятора.

Подробности можно узнать на сайте nalog.ru, а также по телефону 8-800-222-2-222.