Пострадавший в пожаре дом купца Соболева в Казани проходит проверку

Сегодня в доходном доме Соболева, расположенном на улице Коротченко, произошел пожар. Ввиду того, что здание является исторически ценным градообразующим объектом, на место событий прибыли эксперты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на главу ведомства Ивана Гущина.

Эксперт исключил версию обывателей о том, что дом Соболева был умышленно подожжен для того, чтобы освободить площадь по новую застройку. По словам Ивана Гущина, такие действия не имеют смысла по причине того, что объекты, обладающие подобным статусом не могут быть снесены и непременно подлежат восстановлению.