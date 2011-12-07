При Казанском университете откроется детсад для «детей дождя»

Под особенностями развития подразумеваются дети с расстройством аутистического спектра, иногда их еще называют «дети дождя».

Планируется, что в этом необычном детсаду будут действовать десять групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от трех до семи лет: восемь групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» и две группы кратковременного пребывания «Лекотека», где обучение будет осуществляться вместе с родителями.

Для каждого ребенка педагогами разработаны индивидуальные коррекционные программы.