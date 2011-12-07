Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Резервные дни ЕГЭ пригодились для 50 тысяч школьников

Более 53 тысяч выпускников школ России сдали единые госэкзамены в резервные дни основного периода, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

24 июля был выбран резервным днем проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. А вот 25 июля стал резервным днем сдачи единого госэкзамена уже по всем предметам.

Проверить свои знания через тестирование на ЕГЭ разрешили тем школьникам, кто не смог сдать экзамен в установленный срок по болезни либо по другой уважительной причине, а также тем, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам. 

«Резервисты» узнают свои результаты сдачи ЕГЭ не позднее 3 августа.

КВ
Лента новостей