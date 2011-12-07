Резервные дни ЕГЭ пригодились для 50 тысяч школьников

24 июля был выбран резервным днем проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. А вот 25 июля стал резервным днем сдачи единого госэкзамена уже по всем предметам.

Проверить свои знания через тестирование на ЕГЭ разрешили тем школьникам, кто не смог сдать экзамен в установленный срок по болезни либо по другой уважительной причине, а также тем, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам.

«Резервисты» узнают свои результаты сдачи ЕГЭ не позднее 3 августа.