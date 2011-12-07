С 1 августа пенсия работающих пенсионеров повысится

Перерасчет произведут беззаявительно, то есть никаких заявлений в органы Пенсионного фонда РФ подавать не нужно.

Как пояснили в Отделении Пенсионного фонда РФ по РТ, этот перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем зарплата выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение пенсии ограничено тремя пенсионными коэффициентами, то есть прибавка составит не более 279 рублей.

Перерасчет страховых будет произведен более 285 302 татарстанцам. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено примерно 55 миллионов рублей.