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С 1 августа пенсия работающих пенсионеров повысится

С 1 августа будет произведен перерасчет размера страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2019 году. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Перерасчет произведут беззаявительно, то есть никаких заявлений в органы Пенсионного фонда РФ подавать не нужно.

Как пояснили в Отделении Пенсионного фонда РФ по РТ, этот перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем зарплата выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение пенсии ограничено тремя пенсионными коэффициентами, то есть прибавка составит не более 279 рублей.

Перерасчет страховых будет произведен более 285 302 татарстанцам. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено примерно 55 миллионов рублей.

КВ
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