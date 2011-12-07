ЦИК РТ принял документы всех кандидатов, претендующих на пост президента Татарстана

ЦИК РТ принял документы всех выдвинутых партиями представителей для регистрации кандидатов на пост президента Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Рустам Минниханов подал документы в Центризбирком Татарстана, дабы участвовать в следующих выборах. На данный момент проверяются документы остальных претендентов.

По словам главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева, как только завершится процесс сверки, состоится очередное заседание.

Сообщается, что помимо необходимых сведений каждый кандидат прикрепил список из трех человек для наделения полномочиями члена Совета Федерации.