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ЦИК РТ сообщил когда заработает «Мобильный избиратель»

Подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения можно как в территориальной избирательной комиссии, так и в участковой.

Сегодня в Центризбиркоме Татарстана сообщили о датах работы «Мобильного избирателя». Проголосовать по месту фактического нахождения в республике можно будет с 29 июля по 8 сентября.

Подать заявление о включении в списки избирателей можно в территориальных комиссиях Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска в будни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 8:00 до 13:00.

Кроме того, в этих же городах приниматься заявления будут и в участковых избирательных комиссиях, но только со 2 сентября с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 09.00 до 14.00 в выходные. Заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения можно подать с 15.00 и до 19.00 в рабочие дни, а в выходные и праздничные с 8.00 до 13.00. 

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