В Казани более 7 тыс. самозанятых получили возврат налога, уплаченного за 2019 год, сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома столицы РТ Артур Валиахметов.

«7 749 самозанятых получили возврат ранее уплаченного за 2019 год налога на общую сумму 62,5 млн рублей», — сообщил Валиахметов.

Все самозанятые Казани получили налоговый капитал в размере 12 130 рублей (МРОТ) в рамках федеральных мер поддержки.

Напомним, в Казани статус самозанятого имеют 23 тыс. человек, из них 6 тыс. человек стали самозанятыми в период с января по июль 2020 года.