В РТ пройдет онлайн-прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туробслуживания

В Татарстане 28 июля пройдет онлайн-прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания, передает региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в РТ.

Проводить прием будет депутат Госдумы РФ Ольга Павлова. Кроме нее в мероприятии примут участие глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, президент Ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Предварительная запись и дополнительная информация — по тел. 8 (843) 238-10-00. Тематический прием будет проходить в дистанционном формате по телефону: 8-800-201-16-00 и Skype: priemnayaer116», — уточняется в сообщении.

Начало приема в 12.00.