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По вине лишенных прав водителей в Татарстане выросло количество аварий

Автоинспекторы регулярно проводят рейды на дорогах республики.

Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов сообщил, что в республике выросло количество аварий по вине лишенных прав водителей.

На заседании комиссии в Доме Правительства РТ глава ГИБДД Татарстана заявил, что «при отсутствии погибших весьма быстро развивается рост числа ДТП и раненных по вине водителей, лишенных водительских прав».

По его словам, автоинспекторы регулярно проводят рейды на дорогах республики. Подобные случаи были зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Лениногорском, Бугульминском и Тукаевском районах республики. 

КВ
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