По вине лишенных прав водителей в Татарстане выросло количество аварий

Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов сообщил, что в республике выросло количество аварий по вине лишенных прав водителей.

На заседании комиссии в Доме Правительства РТ глава ГИБДД Татарстана заявил, что «при отсутствии погибших весьма быстро развивается рост числа ДТП и раненных по вине водителей, лишенных водительских прав».

По его словам, автоинспекторы регулярно проводят рейды на дорогах республики. Подобные случаи были зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Лениногорском, Бугульминском и Тукаевском районах республики.