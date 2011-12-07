К новому учебному году в Татарстане отремонтируют 33 школы по программе капитального ремонта образовательных учреждений. На ее реализацию из республиканского бюджета выделят 2 млрд рублей, из которых на капремонт школ потратят 800 млн рублей.

Эта программа стала самой масштабной из всех 27 республиканских программ. В нее вошли 213 объектов. Среди них 34 общеобразовательных и 10 коррекционных школ, 49 детских садов, 116 функциональных зон и организация доступной среды в трех детских садах и одной школе.

Так, отремонтируют образовательные учреждения в 24 районах республики. Самый масштабный объект расположился в Мензелинске, где обновят среднюю школу № 1. Там сменят все инженерные коммуникации, закупят мебель и учебное оборудование. На эти работы потратят более 121 млн рублей.

Вопросы обновления школ обсуждались на недавнем заседании Государственного совета РФ, посвященного вопросам образования. В России в ближайшее время по нацпроекту «Образование» построят 1,3 тыс. школ и еще 7, 3 тыс. капитально отремонтируют.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева убеждена — программа капремонта школ обязательно должна включать в себя поставку нового оснащения. «Без него невозможно создать основу новой образовательной среды, а именно: новые и современные программы — междисциплинарные, творческие, и, конечно, это лабораторное оборудование», — отметила спикер.

Предложение Шмелевой поддержал Президент России Владимир Путин. «Принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования. Дело не только в покраске стен и установке коммуникаций, а в том, чтобы понять, что ребята хотят, а потом сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней — и школьников, и педагогов, и родителей», — сказал Президент РФ.