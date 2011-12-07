Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане 25 двоечников пересдали ОГЭ на пятерку

Годовые оценки учеников не совпали с результатами теста.

В Татарстане 25 девятиклассников, сдавшие основной государственный экзамен на двойки, пересдали его на пятерки. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

При этом годовые оценки учеников были тройки и четверки, что не совпадает с их результатами ОГЭ. По его словам, это говорит о недоработке экспертов в школах.

«Такого не должно быть. Если пересдают, пусть это делают на соответствующую оценку. Мы не против, если это будет пятерка, но она должна соответствовать», — отметил Хадиуллин. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан оказался в числе лидеров по количество стобалльников на ЕГЭ.

КВ
Лента новостей