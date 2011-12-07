В Татарстане 25 двоечников пересдали ОГЭ на пятерку

В Татарстане 25 девятиклассников, сдавшие основной государственный экзамен на двойки, пересдали его на пятерки. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

При этом годовые оценки учеников были тройки и четверки, что не совпадает с их результатами ОГЭ. По его словам, это говорит о недоработке экспертов в школах.

«Такого не должно быть. Если пересдают, пусть это делают на соответствующую оценку. Мы не против, если это будет пятерка, но она должна соответствовать», — отметил Хадиуллин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан оказался в числе лидеров по количество стобалльников на ЕГЭ.