В Татарстане выявлено 50 новых случаев COVID-19   

В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Большая часть их них контактная — 48, два случая завозные. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего заболевших в Казани — 27 случаев. На втором месте Набережные Челны, там выявлено 7 случаев. На третьем месте по количеству заразившихся Тукаевский район — 4 случая COVID-19.

В Лениногорском районе республики выявлено три случая заболевания. В Азнакаевском, Актанышском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском и Ютазинском — по одному заразившемуся.

Всего в на 27 августа Татарстане зарегистрировано 25 267 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 209 человек, в том числе 42 за минувшие сутки.



