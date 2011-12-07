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В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом

На сегодняшний день динамики на рост или снижения заболеваемости в республике не наблюдается.

За истекшие сутки в Татарстане зафиксировали 50 новых случаев заболевания ковидом. Об этом на пресс-конференции сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В Республике Татарстан зарегистрировано 50 случаев новой коронавирусной инфекции с нарастанием на сегодня 25267 случаев. Заболеваемость за прошедшую неделю находится на уровне предыдущей — 342 случая, динамики на снижение и рост не наблюдается», — сообщила Авдонина.

Она добавила, что на сегодняшний день в республике вакцинировано от коронавируса 33,7% взрослого населения.

КВ
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