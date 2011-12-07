Победители конкурса «Я и мой велосипед» получили призы

Всего на страницах газеты за время проведения этой акции опубликовано более 50 снимков наших читателей. Все они были интересными и со своей историей. На конкурс, который стартовал в марте этого года, были присланы как черно-белые ретрофотографии, так и современные цветные.Мы уже сообщали имена победителей, но с удовольствием называем их еще раз. Лучшими были признаны фотографии следующих участников:1-е место - Алсу Сулейманова, именно ей достался главный приз - велосипед;2-е место - Талия Альмухаметова, Махмут Гайфуллин;3-е место - Альсина Ахмедьянова, Елена Матвеева, Саида Мавлюдова.Участники, занявшие вторые и третьи места, получили билеты в развлекательные и культурные учреждения Казани. Все победители конкурса были также награждены памятными дипломами.Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова поздравила победителей:- Поздравляем вас с победой в фотоконкурсе «Я и мой велосипед». Спасибо, что приняли активное участие. Наша газета выступает за здоровый образ жизни. Вы знаете, что в каждой семье есть велосипед. Кто-то использует его для отдыха, кто-то для работы, а кто-то для спорта. Нам присылали уникальные черно-белые снимки, каждый из которых хранит в себе особую семейную историю. Порадовали нас и фотографии, на которых изображено много велосипедов, было также немало снимков с детьми.Выбрать лучшие было непросто. Все фотографии уникальные, все по-своему хороши.Спонсором конкурса, предоставившим горный 6-скоростной велосипед, предназначенный для прогулок по городу и лесу, стало ООО «КУБ». Заместитель директора ООО «КУБ» Алексей Лукоянов пожелал победителям не останавливаться на достигнутом:- В жизни встретится еще много других интересных конкурсов. Желаю и дальше принимать такое же активное участие: а вдруг удача снова улыбнется именно вам?- У нас дача находится в Верхнем Услоне. Мы там исследуем всю округу на велосипедах. В одну из таких поездок нашли с тетей поле с люпинами, она решила сфотографировать меня на фоне этой красоты. Вот так благодаря случайному кадру мы выиграли велосипед. Кстати, «Казанские ведомости» читает вся моя семья. Новости узнаю и по телевизору, и по радио, а вот интересные истории почитать не везде удается. Именно поэтому я так люблю «Санта-Барбару» по-казански«.- Так получилось, что я решила отправить фотографию в редакцию, тем более была подходящая. На ней, кстати, велосипеды всех моих пятерых внуков, в том числе и мой, на котором езжу на даче. А еще тут есть самый маленький, но и самый возрастной велосипед - ему недавно исполнилось 20 лет. Все внуки выросли, катаясь на нем. «Казанские ведомости» читаю уже давно, выписываю каждое полугодие. Особенно нравятся рубрики «Твоя формула любви» и «Санта-Барбара» по-казански».- На фото моя дочка Язиля. Она очень шустрая, активная, любит всякую технику, в том числе и велосипеды. Сейчас, например, хочет научиться кататься на скейтборде. Когда увидели в газете информацию про конкурс, она сразу сказала мне: «Мам, давай участвовать!» Стали искать фотографию, отправили. О газете мы узнали не так давно, нам рассказали о ней знакомые. Решили подписаться. «Казанские ведомости» нам очень нравятся, в первую очередь мы с детьми разгадываем сканворд. Телевизор я смотреть не люблю, поэтому мне удобно узнавать новости из газеты.- Снимок у меня уже давно, он сделан в пионерлагере в Елабуге. Прошло почти 60 лет с тех пор. Вот и решил: почему бы не поучаствовать? А газету читаю от корки до корки со дня ее основания. Особенно нравятся статьи на актуальные темы, например, о пенсионной реформе.- На фотографии, которую мы решили отправить вместе с мамой, два моих сына Володя и Ваня, а также их имущество - коза. Мы ее купили специально для них. До этого мы уже принимали участие в конкурсах «Казанских ведомостей». Газету вашу очень любим, особенно любит ее моя мама. Читаем вместе с детьми.- Я собралась ехать продавать молоко. Велосипед в моем хозяйстве - незаменимая вещь. Внучка решила меня сфотографировать. Будем участвовать и в следующих конкурсах. «Казанские ведомости» выписываю уже много лет. Узнаю из газеты интересные новости о мире, нравятся мне и полезные статьи на огородную тематику.Мы еще раз поздравляем наших читателей с победой в конкурсе, а всем остальным напоминаем: вас ждут новые конкурсы. Предлагаем принять в них активное участие. Для этого достаточно всего лишь подписаться на «Казанские ведомости».