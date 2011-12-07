В Татарстане будут развивать виртуальные музеи

В Татарстане планируется развивать систему виртуальных музеев. С таким предложением выступила эксперт Министерства культуры РТ Екатерина Манько в рамках пилотного проекта по публичному формированию целей и задач органов власти.По её словам, в республике действует более 150 музеев, однако ознакомиться со всеми экспозициями невозможно из-за ограниченности площадей. Данную проблему можно решить путем развития электронных музеев. «Даже находясь дома или на работе, вы сможете ознакомиться с работами классических мастеров или современных художников. Причем сделать это смогут не только жители республики, а все те, у кого есть Интернет», — отметила Манько.На сегодняшний день в республике уже работают три виртуальных музея: информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный музей», интернет-музей, посвященный Великой Отечественной войне, а также Музей Республики Татарстан.Увеличение количества оцифрованных объектов музейных фондов станет огромным шагом на пути к доступности искусства, подчеркнула эксперт.«Для меня как для художника важно, чтобы искусство было максимально доступным для как можно большего числа людей, а у художников — больше возможностей для самореализации», — отметила Манько.Кроме того, она заявила, что необходимо прививать молодежи любовь к культуре и музеям с помощью интернет-приложений и квестов. «В Татарстане есть уникальные объекты культурного и эстетического наследия мирового масштаба, необходимо еще ярче транслировать это с помощью интернет-пространства. Просветительская, воспитательная и миротворческая роль культуры Татарстана должна активнее включаться в жизнь людей, выступать в роли посредника со странами мира посредством цифровых технологий», — заключила Манько.Екатерина Манько — советник председателя Молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры, руководитель молодежной секции Творческого союза художников России в РТ, член Союза художников России. Является выпускником Академии художеств, МГАХИ имени В. И. Сурикова, преподает академическую живопись и скульптуру в Казанском государственном институте культуры. В ежегодном послании Государственному Совету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил, что жители республики теперь будут принимать непосредственное участие в определении приоритетных задач министерств и ведомств республики. Пилотный проект стартовал 21 сентября.