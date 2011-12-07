Четыре казанских вуза получат президентский грант в 100 млн рублей

По программе «Приоритет 2030» четыре вуза Казани: КФУ, КГЭУ, КНИТУ и КНИТУ им. А. Н. Туполева-КАИ получат поддержку в размере 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства науки РФ.

Выделенные средства пойдут на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление учебно-лабораторной базы. Планируется, что после модернизации учебных заведений в них будут вырабатываться лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности.

«Уверен, что молодое поколение россиян в полной мере заявят о себе в новых значимых исследовательских проектах», — сказал о программе Президент РФ Владимир Путин.

По словам Премьер-министра России Михаила Мишустина, использовать средства от программы нужно на перспективные исследования и разработки, как раз для того, чтобы молодые ученые могли реализовывать свои идеи. «Университеты должны давать престижное и востребование образование», — добавил он.

Напомним, программа «Приоритет 2030» реализуется в России по случаю проведения Года науки и технологий.



