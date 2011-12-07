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Казанская Дирекция парков и скверов за прошедшее лето заработала 56,5 млн рублей

Дирекции во внебюджетный фонд удалось привлечь 12, 7 млн рублей от размещения объектов торговли.

Дирекция парков и скверов за прошедшее лето привлекла во внебюджетный фонд 56,5 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Дирекции Роберт Гарипов.

Наибольшую сумму смог привлечь Центр семьи Казан — 34,5 млн рублей, сделать это удалось за счет сдачи в аренду залов для бракосочетаний, а также смотровой площадки.

Кроме этого весомый вклад внесли предприниматели, которые разместили на территории парков и скверов свои точки питания.

Также Дирекции удалось заработать и на платной парковке в парке «Урам», сумма поступлений составила 1,6 млн рублей.

Отметит, что в прошлом году Дирекция заработала 40,6 млн рублей. 

КВ
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