Мэр Челнов отчитал главного санитарного врача за низкие темпы вакцинации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отчитал главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева за низкие темпы вакцинации. Об этом сообщают «Челны ТВ».

«Что нужно дальше делать? Какие предприятия у вас сегодня в зоне особого внимания? Почему идут сплошные нарушения? Почему не обращаетесь в суд? Почему эти предприятия не закрываются? Вопросов много» — подчеркнул мэр.

В городе вакцинировано первым компонентом 128 752 человека, вторым — 111 674. Это 32,2% от плана, привить нужно более 328 тыс. человек.

Напомним, что после резкой критики двух массовых концертов в Челнах власти заговорили об ужесточении ковидных ограничений. В День молодежи и День Республики в городе во время выступления артистов зрители нарушили антиковидные меры. Недовольство этой ситуацией высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что все санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова лично побывала в ковидарии больницы № 5 и сняла репортаж с места событий в свой Instagram.